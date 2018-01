Em busca de nome 'novo', Kassab corteja Meirelles

O prefeito manteve conversas recentes com o economista. Chegou a sondá-lo para tocar uma agência de desenvolvimento a ser criada na cidade. Meirelles, no entanto, não aceitou a missão, já que estava no seu radar ocupar a Autoridade Pública Olímpica (APO), após convite feito pela presidente da República, Dilma Rousseff (PT).

Aliados do prefeito viram como uma vitória Meirelles ter voltado para a presidência da Associação Viva o Centro, ocupada por ele antes de entrar no governo federal, em 2003. Na semana passada, o ex-presidente do Banco Central tomou posse na entidade, num evento que contou com a presença de Kassab e de vários secretários da prefeitura. Na ocasião, Meirelles falou sobre o centro da cidade e demonstrou conhecimento sobre questões de São Paulo. E Kassab o elogiou.

Meirelles é visto como bom nome por ter perfil de administrador e ser uma novidade eleitoral em São Paulo. Caso o cortejo a Meirelles funcione, haveria duas possibilidades: o PMDB coligar-se ao PSD (Partido Social Democrático), legenda recém-lançada pelo prefeito, ou o ingresso na nova sigla. Em 2009, Meirelles filiou-se ao PMDB de Goiás. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.