Em Bruxelas, Lula tenta ampliar comércio com Bélgica O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Bruxelas, na Bélgica, onde jantou ontem com o primeiro-ministro, Herman Van Rompuy. Agora pela manhã, Lula visitou os presidentes da Câmara e do Senado belgas, Patrick Dewael e Armand de Decker. Depois, o presidente brasileiro foi recebido pelo rei Alberto II.