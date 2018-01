Em Brasília, Obama sobe a rampa e é recebido por Dilma no Planalto

Brasília - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi recebido na manhã deste sábado por sua colega Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília.

Prevista para as 10h, a chegada do presidente americano ao Planalto ocorreu com atraso de cerca de 30 minutos. Obama passou as tropas em revista antes de subir a rampa do Planalto, onde encontrou Dilma e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota.

Ainda na manhã de sábado, Obama e Dilma participam de uma reunião avançada, para acertar detalhes de tratados e acordos entre Estados Unidos e Brasil. No total, serão nove textos relativos a parcerias nas áreas comercial, econômica, social, cultura e ciência e tecnologia.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja também:

Obama deve mesmo apoiar País no Conselho de Segurança da ONU

Governos assinam acordo para setor aéreo

Em visita simbólica, Obama quebra inércia bilateral de oito anos

Americano chega para 'recomeçar' relação

Irã segue tema incômodo no diálogo entre Brasil e Estados Unidos

ESPECIAL - O Tour político e turístico de Obama

A primeira-dama Michelle Obama já estava no topo da rampa, onde chegou separadamente do marido. Depois da execução dos hinos americano e brasileiro, Obama entrou no palácio, onde posou para fotos ao lado de Dilma e cumprimentou ministros e autoridades.

Além disto, está prevista uma visita de Obama e Dilma a uma exposição com obras de arte de artistas brasileiras, no Palácio do Planalto.

Chegada. Obama chegou em Brasília por volta de 7h45, quando o Air Force One - avião da Presidência dos Estados Unidos - pousou na Base Aérea da capital federal. O presidente chegou acompanhado da mulher, Michelle, das filhas, Sasha e Malia, e da sogra.

Em sua chegada, o presidente americano foi recebido pelo comandante da Base Aérea, coronel Geraldo Correa de Lyra Júnior, pelo embaixador dos Estados unidos no Brasil, Thomas Shannon, e pelo cerimonial do Itamaraty.

Em seguida, Obama partiu em um comboio de 20 veiculos para seu hotel. O trajeto não foi divulgado por questões de segurança.

Na noite deste sábado, o presidente americano e sua família seguem para o Rio. Na programação, estão previstas visitas ao Corcovado e à Cidade de Deus, além de um discurso no Teatro Municipal.

A comitiva presidencial americana deixará o Rio na manhã de segunda-feira, rumo ao Chile. Em seu giro pela América do Sul, Obama também visitará El Salvador.

Investimentos. No Brasil, Obama tem o objetivo de aumentar o comércio e os investimentos no país, especialmente nas áreas de energia e infraestrutura, que ganharam destaque com as descobertas de petróleo na camada do pré-sal e com a realização da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016.

Já no âmbito político, o governo brasileiro gostaria de ouvir de Obama uma declaração pública de apoio à entrada do Brasil como membro permanente em um Conselho de Segurança da ONU ampliado - assim como a feita por Obama a outro grande emergente, a Índia, durante visita dele a Nova Déli no ano passado.

Analistas consideram, no entanto, que o voto contrário do Brasil a novas sanções contra o Irã, no ano passado, ainda não foi superado pelos EUA e representaria um impedimento a um endosso mais explícito de Obama à ambição brasileira.

A comitiva de Obama é integrada por autoridades da área econômica, mas não tem a participação da secretária de Estado, Hillary Clinton.

Com o presidente americano, vieram ao Brasil dezenas de empresários americanos, que pretendem explorar perspectivas de investimento em setores como petróleo e gás no Rio.

No entanto, a Casa Branca informou que o secretário de Energia americano, Steven Chu, não veio ao Brasil devido à crise nuclear no Japão.

* Colaboraram Paula Adamo Idoeta e Alessandra Corrêa, enviadas especiais da BBC Brasil a Brasília BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.