Em Brasília, manifestantes pedem 50% do fundo do pré-sal para educação

Estudantes ligados à União de Juventude Socialista fizeram um protesto em frente ao Congresso Nacional nesta quarta-feira, 24, em Brasília, para pedir que 50% do fundo do pré-sal seja destinado para a educação. Os estudantes, que portavam faixas e cartazes, se jogaram no espelho d'água em frente ao prédio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A manifestação ocorreu durante a visita dos reis da Suécia, Carlos Gustavo XVI e Silvia Renate, que naquele momento eram recebidos pelo presidente do Senado, Jósé Sarney, e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer.