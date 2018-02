Em Brasília, Lula visita estádio Mané Garrincha Em visita a Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva percorreu nesta quarta-feira as instalações do Estádio Mané Garrincha, um dos palcos da Copa das Confederações neste ano e da Copa do Mundo em 2014. Lula fez a visita acompanhado do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz.