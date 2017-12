Em Brasília, candidatos à Câmara continuam em campanha Os dois candidatos à presidência da Câmara - Aldo Rebelo PCdoB-SP), que busca a reeleição, e Arlindo Chinaglia (PT-SP), líder do governo na Casa - passaram a manhã desta sexta-feira em Brasília, fazendo campanha. De suas respectivas residências, Aldo e Chinaglia telefonaram para colegas e aliados, com o objetivo de buscar apoio e fortalecer suas candidaturas. No fim desta tarde, Chinaglia deverá ir à Câmara dos Deputados, mas Aldo permanecerá na residência oficial. No fim da manhã desta sexta-feira, de acordo com assessores de Aldo, o presidente da Câmara recebeu o deputado eleito Márcio Junqueira (PFL-RO). Na quinta-feira, o líder do PSDB na Câmara, deputado Jutahy Junior (BA), anunciou, na sede do partido, o apoio formal da legenda à candidatura de Chinaglia. De acordo com Jutahy, a decisão de apoiar o petista foi tomada após uma ampla consulta aos tucanos. O anúncio de apoio à candidatura de Chinaglia deixou descontente uma ala de deputados do PSDB, que pretende se reunir na próxima terça-feira, em Brasília, para tomar uma posição sobre o assunto. A candidatura de Chinaglia conta também com o apoio formal do PT e do PMDB, os dois maiores partidos da Câmara. A partir de fevereiro, o PSDB terá a terceira maior bancada na Casa.