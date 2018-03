Em Brasília, Alckmin dança antes de ser confirmado candidato do PSDB

BRASÍLIA - Pré-candidato à Presidência pelo PSDB, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, teve um dia típico de campanha em Brasília, nesta terça-feira. Durante o 8º Fórum Mundial da Água, o tucano visitou estandes do evento e dançou com um grupo de teatro que encenava sobre a transposição do Rio São Francisco.

Depois de conversar com o ministro da pasta, Helder Barbalho, Alckmin aceitou o convite do grupo e entrou na dança. Nesta terça-feira (20/3), o PSDB lança oficialmente a candidatura de Alckmin à Presidência da República pela legenda. O evento ocorrerá na sede do partido em Brasília.

O assunto será pauta da Reunião Executiva do partido, prevista para esta tarde. Como o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM), desistiu das prévias, Alckmin é o único candidato e o os integrantes do partido devem formalizar intenção de lançar o tucano como candidato.

O assunto será pauta da Reunião Executiva do partido, prevista para esta tarde. Como o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB-AM), desistiu das prévias, Alckmin é o único candidato e o os integrantes do partido devem formalizar intenção de lançar o tucano como candidato.

Mais cedo, Alckmin participou de painel sobre crise hídrica, no Fórum Mundial da Água, e defendeu mais recursos e uma menor tributação ao setor de saneamento básico.

Na segunda-feira, o governador de São Paulo se esquivou de comentar a jornalistas sobre como se posicionará diante do fato de ter "palanque duplo" no Estado. Seu vice, Márcio França, é pré-candidato à sucessão estadual pelo PSB e, ontem, o prefeito João Doria foi confirmado pelo PSDB para também se lançar à disputa pelo governo do Estado. Questionado pelo Broadcast se escolheria dar seu apoio a um dos dois candidatos, Alckmin respondeu "campanha, só a partir de julho".