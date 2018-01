Em Brasília, 400 vão às ruas por impeachment de Dilma Munidos de cartazes com os dizeres "Chega de fazer o diabo com o Brasil", cerca de 400 pessoas se reuniram na tarde deste sábado (15), em Brasília, para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff, após as novas revelações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, escancarando um esquema de corrupção na Petrobras. A queima de dois bonecos, fazendo alusão à presidente e ao seu antecessor, Luiz Inácio Lula da Silva, marcou o protesto, que durou cerca de duas horas. A convocação para o ato ocorreu pelas redes sociais.