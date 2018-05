Em blog, Lula enaltece crescimento do PIB e elogia internautas

O Blog do Planalto publicou vídeo exclusivo na manhã desta segunda-feira, 14, com uma mensagem de 49 segundos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no qual ele comemora a alta de 1,9% do PIB no segundo trimestre deste ano, em relação ao primeiro trimestre de 2008. Lula aproveitou para agradecer a participação dos leitores do blog, apesar de não permitir comentários dos internautas.

Leia abaixo a transcrição completa:

"Olha, eu primeiro estou muito satisfeito com o crescimento do PIB, porque demonstra que a economia brasileira finalmente retomou o crescimento, e isso é importante porque vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda, e vai gerar mais riqueza pro País e para o povo brasileiro.

Eu queria sobretudo agradecer a vocês que leem o Blog do Planalto, porque é importante que vocês deem sugestões, é importante que vocês critiquem. Porque a gente vai aprender com as sugestões, a gente vai aprendendo com as críticas. E eu espero que um dia o Planalto tenha um blog que não tenha defeito e que vocês todos passem a elogiar. O dia em que vocês passarem a elogiar, eu vou dizer que vocês são puxa-saco. Então, não esperem isso de mim, continuem sendo verdadeiros como vocês são, porque é isso que contribui com o Brasil democrático que nós queremos construir.

Um abraço"