Em blog, delegado Protógenes Queiroz é tratado como herói

Após prender o banqueiro do Opportunity, Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta - pela Operação Satiagraha -, o delegado da Polícia Federal (PF), Protógenes Queiroz, caiu nas graças dos internautas. É isso que mostra o blog do Protógenes que com apenas dois dias de funcionamento já reúne mais de uma centena de comentários. A maioria são mensagens de apoio, que se referem ao delegado como o novo herói brasileiro. Procurado, Protógenes não foi encontrado pelo estadao.com.br para confirmar se o novo endereço da web foi uma iniciativa sua. Escrito em terceira pessoa, o blog ainda tem pouco conteúdo. A página traz um pequeno perfil do delegado - que também foi responsável pela prisão do ex-governador de São Paulo Paulo Maluf e do contrabandista Law Kin Chong -, alguns recortes de jornal e uma mensagem de Gandhi, que fala sobre aprendizado e força. Mesmo assim, a repercussão foi grande e centenas de internautas aproveitaram para deixar sua crítica à corrupção e à impunidade no País e até mesmo fazer ofertas de documentos de outros casos investigados pela PF. No site de relacionamentos Orkut, o delegado já tem uma comunidade com 864 membros. Intitulada "Não toquem no Dr. Queiroz", ela critica a atitude do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, que colocou Daniel Dantas em liberdade por duas vezes. A comunidade pede que o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, "não toquem" no delegado, em alusão à saída de Protógenes da Operação Satiagraha. Oficialmente, a PF afirma que o delegado deixou o caso para participar de um curso de aperfeiçoamento. Ele, no entanto, se queixa de ter sido afastado das investigações. De Sanctis O Juiz Federal Titular da 6ª Vara Federal Criminal especializada em crimes financeiros e em lavagem de valores Fausto De Sanctis ganhou um blog de apoio. O magistrado mandou prender Daniel Dantas e abriu embate entre a toga e o ministro Gilmar Mendes, que devolveu a liberdade ao banqueiro. De Sanctis saiu de férias na segunda quinzena de julho, segundo ele programadas bem antes de Satiagraha.