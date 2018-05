Em BH, no Rio e no Recife há maior definição por vereadores A indecisão do eleitor paulistano em relação à eleição para a Câmara Municipal não se repete em outras capitais. Dos eleitores de Belo Horizonte, 54% já escolheram seu candidato a vereador, e apenas 39% ainda não escolheram candidato, revela pesquisa Ibope contratada pelo Estado e pela TV Globo. No Rio de Janeiro, 48% dos eleitores já decidiram o voto para a Câmara Municipal, e 42% ainda estão indecisos. E, em Recife, 49% já optaram por um candidato e 46% não decidiram. Da mesma forma, eleitores de outras capitais têm uma memória muito mais acesa que a do eleitor paulistano, na hora de lembrar a sua participação política em outras eleições. Em Belo Horizonte, 39% dos eleitores se lembram do candidato a vereador em quem votaram na eleição de 2004, enquanto 50% não se lembram. Da mesma forma, 37% dos eleitores do Rio de Janeiro conseguem citar o nome do seu candidato em 2004 e 52% não são capazes de recordar. Em Recife, 37% lembram o candidato em quem votaram, e 48%, não. Os números das três capitais, portanto, estão muito distantes dos nada nobres 59% de eleitores paulistanos que esqueceram o nome de seu candidato em 2004. Em Belo Horizonte, entre os eleitores que têm curso superior, uma ampla maioria (54%) sabe dizer o nome do candidato em quem votou, enquanto 37% não recordam. Lá, entre os que têm entre 30 e 39 anos, também são majoritários os que lembram do seu candidato (48%), contra os que não o citam (43%). No Rio de Janeiro, entre os que têm curso superior, 46% recordam o candidato e 45% não lembram. Em Recife, na mesma faixa do eleitorado, 45% se lembram do candidato e 40% não recordam seu nome.