Em BH, Harry interage com crianças e empresários Quarto na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, o príncipe Harry misturou o gosto pelo esporte e as tarefas de negócios em sua passagem por Belo Horizonte. Ele chegou às 9h ao Minas Tênis Clube, complexo esportivo que receberá os atletas olímpicos e paraolímpicos do Reino Unido antes das Olimpíadas de 2016 e interagiu com as crianças e atletas regionais. Ele ainda compareceu a um evento de negócios promovido pelo governo britânico no próprio clube.