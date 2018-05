Em BH, 54% escolheram candidato a vereador, diz Ibope Enquanto em São Paulo apenas 31% dos eleitores escolheram candidato a vereador, segundo pesquisa Ibope contratada pelo Estado e pela TV Globo, em Belo Horizonte o porcentual chega a 54%, no Rio de Janeiro a 48% e em Recife, 49%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.