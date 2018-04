Em ato falho, Kassab chama Soninha de 'secretária' Em meio à disputa de partidos aliados por cargos na próxima gestão da Prefeitura de São Paulo, o prefeito reeleito, Gilberto Kassab (DEM), chamou hoje, em um ato falho, a vereadora e candidata derrotada nessas eleições municipais Soninha Francine (PPS) de ''secretária''. Questionado sobre as recentes declarações de Soninha, de que ficaria grata se convidada a integrar a administração, Kassab respondeu que "a secretária Soninha é um excelente quadro." Ao perceber o engano, corrigiu-se elogiando a "vereadora Soninha". "Tenho dela a melhor das impressões." Apesar de negar que as alterações estejam em debate com os novos aliados, como o PMDB, o prefeito admite "mudanças rotineiras" nas secretarias e subprefeituras. "Alterações surgem. Alterações surgirão", disse. "Pode haver mudança, como pode não haver. Não tem nada impositivo." Na tentativa de minimizar a importância das alterações no secretariado, Kassab disse ter feito as contas e identificado mais de dez mudanças nos últimos 2 anos e 7 meses. "Teve mais de dez mudanças rotineiras e ninguém falou ''mudou''. Em uma cidade como São Paulo, as alterações surgem."