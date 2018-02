Em ato do PROS, Dilma faz crítica velada a adversários Na convenção nacional em que recebeu o apoio do PROS à sua campanha pela reeleição nesta terça-feira, 24, a presidente Dilma Rousseff pôs em prática o discurso de comparar as realizações do governo com a dos adversários na disputa presidencial e ressaltou as conquistas ocorridas sob a gestão do PT nas áreas sociais.