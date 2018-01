Em ato ao lado de Lula, Stédile chama Moro de 'merdinha' e 'bundão'

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), João Pedro Stédile, chamou juiz da 13ª vara de Curitiba, Sérgio Moro, de “merdinha” e “bundão”. A ofensa foi feita na noite desta terça-feira, 5, durante discurso em São Luís (MA), no ato de encerramento da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Nordeste.

Stédile xingou o juiz quando falava do novo depoimento que Lula terá prestar a Moro na próxima quarta-feira, 13, no âmbito da ação penal que investiga se o petista recebeu propinas da construtora Odebrecht.

“Agora, no dia 13 de setembro, quando aquele merdinha do juiz de Curitiba...”, disse Stédile, sendo aplaudido em seguida. “Não é merdinha, é bundão, do Moro, que não tem moral nenhuma para criminalizar o Lula. Nós dos movimentos populares estaremos em Curitiba para dizer não mexa com Lula que mexe nós.”

Lula cumprimentava algumas pessoas no palanque quando Stédile deu a declaração. Além do ex-presidente, estavam presentes no palanque o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), o senador Humberto Costas (PT-PE) e o deputado Waldir Maranhão (PT do B-MA) e políticos locais.

Responsável pelos casos em primeira instância ligados à Operação Lava Jato, Sérgio Moro é o juiz titular das ações das quais o ex-presidente Lula é alvo. O depoimento da próxima quarta será a segunda vez que Lula e Moro ficam frente a frente. A primeira foi em maio. Na ocasião, movimentos populares, entre eles o MST, fizeram atos nas ruas de Curitiba em apoio ao ex-presidente.

O Instituo Lula e a 13ª Vara Federal do Paraná afirmaram que não vão se pronunciar sobre a declaração de Stédile. O líder do MST não foi localizado.