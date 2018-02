Em artigo, Temer diz que País busca ocupar espaço no cenário internacional sem 'visão enviesada'

O presidente Michel Temer afirmou em artigo publicado no Estado que nos quatro meses de efetividade o governo teve como prioridade na política externa resgatar a confiança do Brasil e mostrar "o compromisso inegociável com a democracia". "A diplomacia presidencial tem servido, antes de mais nada, para mostrar ao mundo que o Brasil passou a ter rumo", diz Temer, relacionando depois todas suas viagens internacionais no período e afirmando ter encontrado grande receptividade e confiança na capacidade de o Brasil retomar o desenvolvimento.

No artigo, o presidente diz ainda que o País "não hesitou" em ocupar espaços que cabem a ele na cena internacional, mas sem seletividade nas relações. "Nada de visões de mundo enviesadas, que, de antemão, privilegiem certas categorias de países em detrimento de outras. A nossa é visão sem preconceitos e sem dogmatismos, que se orienta, ao contrário, pelas premências e pelos anseios da sociedade brasileira, à qual servimos."

Na noite de sábado, 24, véspera do Natal, o presidente fez uma pronunciamento à nação, em cadeia de rádio e TV, apresentando um balanço de sua gestão até o momento. Disse que enfrentou "imensos desafios" nos primeiros meses, mas que tem trabalhado "dia e noite para fazer as reformas necessárias" para o País voltar a crescer. Temer afirmou também que o Brasil está "no caminho certo" e que o próximo Natal "será muito melhor do que este". Ele pediu ainda que a população "acredite no Brasil".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja a íntegra do artigo.