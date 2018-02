Em artigo, PSDB diz que Aécio é da 'escola' de Campos Mirando os votos do eleitorado de Eduardo Campos (PSB), o PSDB publicou uma análise em que descreve o candidato do partido, Aécio Neves, como o concorrente nas eleições de outubro apto a dar continuidade ao ideário político do socialista. A análise do Instituto Teotônio Vilela, órgão de estudos e formação política dos tucanos, foi publicado na página do órgão na quinta-feira, 14, um dia após a morte de Campos em um desastre aéreo em Santos (SP).