Em Alagoas, Dilma anuncia pavimentação da BR 316

Além disso, Dilma falou sobre os programas sociais de combate à seca. "A primeira medida foi o Garantia Safra", disse. "Nós antecipamos o garantia safra para todo o Nordeste e aqui em especial para Alagoas. O Garantia Safra dá nove parcelas de R$ 135 a R$ 140 para o agricultor. Àquele que não tem o Garantia Safra nós demos o Bolsa Estiagem", afirmou.

A presidente mencionou que pretende garantia ao Nordeste as mesmas oportunidades que existem no Sul e no Sudeste na agricultura, e citou programas sociais como o Bolsa Família.

Dilma informou que o governo federal vai começar a formular um novo programa. "Nós temos de nos preparar para depois que a seca passar garantir que todas as conquistas que nós conseguimos juntos não se percam e não voltem atrás. Aí é um programa de retomada, um programa para quando a seca passar. Não basta chover, porque vamos ter de recuperar o rebanho", afirmou.

A presidente assegurou que o programa de distribuição de sementes, afetado pelo início da seca, será retomado. "Nós somos teimosos, nós vamos teimar e voltar a distribuir sementes. Agora, nós também aprendemos. O governo federal vai procurar um programa de construção de alimentos, de forragem para as criações. Vamos ser capazes de garantir ao Nordeste as mesmas oportunidades que tem no Sul e no Sudeste."