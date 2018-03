Em AL, Serra defende criação de Defesa Civil Nacional

Acompanhado do governador do Estado, Teotônio Vilela Filho (PSDB), Serra sobrevoou os municípios de União dos Palmares, Branquinha, Murici, Rio Largo e Quebrangulo. Ele se disse impressionado com os estragos. O tucano afirmou que a Defesa Civil Nacional serviria não só para ajudar as cidades atingidas por catástrofes mas também para prevenir situações similares.

O candidato defendeu a renegociação da dívida do Estado com a União. Para ele, não tem sentido Alagoas continuar pagando ao governo federal cerca de R$ 40 milhões por mês. Prometeu, se eleito, transformar esse pagamento em investimentos para o Estado.

Debates

Na entrevista, Serra disse que Dilma foge dos debates, mencionando a ausência da candidata no encontro de quinta-feira na Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Sobre a escolha de seu vice, Indio da Costa (DEM-RJ), afirmou que foi uma decisão pessoal, com base no talento do deputado e no seu trabalho na campanha do projeto Ficha Limpa. Disse que, como a indicação do senador Alvaro Dias (PSDB-PR) não deu certo, ele escolheu um representante do Rio, pela importância do colégio eleitoral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.