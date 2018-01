Em 50 dias, Haddad vai a 82 reuniões e 25 eventos

No período, Haddad foi a 25 eventos públicos, apenas quatro na periferia - três em Centros Educacionais Unificados (CEUs) e um durante a visita da presidente Dilma Rousseff para anunciar ajuda federal. Neste sábado, no 54.º dia de governo, ele fez a quinta incursão a um extremo da cidade, em um evento no M''Boi Mirim, na zona sul.

Por enquanto, Haddad tem passado a maior parte do tempo discutindo com secretários na mesa de seu gabinete, no 5º andar do Edifício Matarazzo, no Centro. Ao todo, foram 82 reuniões e 26 almoços de trabalho. A conta não inclui audiências com pessoas de fora da equipe.

Para a professora Vera Chaia, do Departamento de Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o grande número de reuniões faz parte de um momento em que o prefeito ainda está conhecendo as engrenagens da capital. "É uma forma diferente de dirigir, mais descentralizada. Ele atribuiu um papel importante para os subprefeitos, que têm experiência administrativa."

Já Kassab costumava ir a mais de um evento por dia, em inaugurações e vistorias de obras em andamento, quase sempre com direito a discurso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.