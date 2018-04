Em 31 cidades, 27 milhões de brasileiros vão às urnas

Apesar de ser mais enxuto que o processo do dia 5, o segundo turno das eleições municipais mobilizará uma multidão em todo o País. São 27.166.584 eleitores convocados a votar, em 30 cidades - espalhadas em 15 Estados - que ainda não definiriam os seus prefeitos. Vai às urnas hoje 21,08% do eleitorado do País. O maior colégio é São Paulo, com 8.198.282 votantes. Para completar o quadro dos vitoriosos nos 5.563 municípios brasileiros, além da votação em segundo turno nas 30 cidades com mais de 200 mil eleitores, foi marcada também para hoje uma nova eleição em Benedito Leite (MA). A disputa do dia 5 foi cancelada nesse pequeno município maranhense, com menos de 5 mil eleitores, porque 16 urnas foram queimadas, em meio a um protesto de pessoas que votavam na cidade, mas não residiam ali. Em situação irregular, tiveram os títulos cancelados. Por causa do conflito, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou o envio de tropas para Benedito Leite. Também receberão reforços Manaus, Belém e Campina Grande, segunda maior cidade da Paraíba. MOBILIZAÇÃO A votação de hoje mobilizará 432.110 mesários, 153.856 só no Estado de São Paulo. Em todo o País, serão usadas 77 mil urnas eletrônicas. O presidente do TSE, Carlos Ayres Britto, espera divulgar os resultados por volta das 20 horas, mas a contagem dos últimos votos pode atrasar, adiando a divulgação dos vencedores onde a disputa for acirrada. Na última eleição paulistana, em 2004, a contagem final só foi concluída por volta das 2 horas de segunda-feira. Neste ano, assegurou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) paulista, esse prazo deve ser encurtado. OS EMBATES Haverá votação hoje em 11 capitais: Belém, Belo Horizonte, Cuiabá, Florianópolis, Macapá, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo. Também haverá segundo turno em Anápolis (GO), Bauru (SP), Campina Grande (PB), Campos dos Goytacazes (RJ), Canoas (RS), Contagem (MG), Guarulhos (SP), Joinville (SC), Juiz de Fora (MG), Londrina (PR), Mauá (SP), Montes Claros (MG), Pelotas (RS), Petrópolis (RJ), Ponta Grossa (PR), São José do Rio Preto (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e Vila Velha (ES).