Em 2007, saúde financeira foi maior desafio

A saúde financeira dos governos estaduais foi a principal preocupação para a maior parte dos 13 governadores que em 2007 tiveram de administrar as contas públicas com leis orçamentárias deixadas pelas gestões anteriores. O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), foi um dos que enfrentaram problemas em 2007 por causa do Orçamento herdado. O secretário de Planejamento e Gestão, Sérgio Ruy Barbosa, afirmou que não havia "adequada previsão" para gastos com pessoal e pagamento das contribuições devidas pelos demais Poderes. Além disso, segundo Barbosa, a receita gerada com royalties de petróleo foi superestimada e, ao final, revelou-se R$ 2,2 bilhões menor do previsto. No caso das pensões, o rombo teria sido de R$ 205 milhões. Os casos que se mostraram mais graves, no entanto, foram os de Alagoas e Rio Grande do Sul, onde as dívidas deixadas resultaram em não-pagamento de salários, greves de funcionalismo e derrotas políticas. Em Alagoas, o secretário de Orçamento e Planejamento, Sergio Moreira, informou que o maior problema em 2007 foi o aumento salarial concedido a diversas categorias de servidores públicos. De acordo com ele, até dezembro de 2008 o impacto sobre a folha, em conseqüência desses reajustes, chega a R$ 25 milhões. O governo ficou, ainda, com uma dívida de cerca de R$ 500 milhões em obrigações a pagar, com um caixa de R$ 5 milhões. CENÁRIO CRÍTICO No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. A governadora Yeda Crusius (PSDB) informou que a sua principal dificuldade foi ajustar as contas e lembrou que recebeu o Estado em pior situação financeira no País. A estimativa inicial do déficit era de R$ 2,4 bilhões, o que levou a uma redução de 30% nos gastos de custeio da máquina administrativa e de 20% nas funções comissionadas. Havia dívidas com fornecedores e municípios que superavam R$ 1,3 bilhão. Além de atrasar pagamentos e enfrentar greves, os investimentos do Rio Grande do Sul em 2007 ficaram prejudicados em decorrência do quadro. Foram investidos apenas R$ 7 milhões. No Pará, a governadora Ana Júlia Carepa (PT) também enfrentou problemas com a falta de recursos. Ela alega ter recebido o Estado com R$ 158 mil em caixa e déficit de R$ 289 milhões. Segundo ela, o programa de ajuste fiscal do governo anterior previa encerrar o ano com superávit de R$ 110 milhões, mas o resultado real foi déficit de R$ 60 milhões. Como resultado desse quadro, muitos Estados - incluindo o próprio Pará - correram ou ainda correm o risco de serem impedidos de contratar operações de crédito com órgãos nacionais e internacionais, além de serem multados.