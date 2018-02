Em 19 anos, Constituição teve 523 normas por dia A Constituição Federal completou 19 anos no dia 5 e, nesse período, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), 3.628.018 normas da Constituição foram editadas, o que dá média de 523 normas por dia. Para o presidente da entidade, Gilberto Luiz do Amaral, o número é elevado. ''''A nossa Constituição tem um defeito, que é abordar muitos assuntos, o que leva a essa necessidade constante de modificação e que descaracteriza uma Lei Magna'''', afirmou. Segundo o IBPT, 148.577 normas foram editadas desde 1988 no âmbito federal.