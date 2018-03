Elo com lobista de Dantas é 'desconfortável', diz Jaques Wagner

O governador baiano, Jaques Wagner (PT), afirma estar "desconfortável" com a proximidade com o lobista de Daniel Dantas, Guilherme Sodré Martins - a quem ele mesmo já se referiu como "melhor amigo". Martins, citado nas investigações que culminaram na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, é ex-marido da primeira-dama do Estado, Fátima Mendonça, pai do único filho dela, e já causou outros "constrangimentos" ao governador. Veja também: STF manda soltar Celso Pitta, Naji Nahas e mais nove Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP STF manda soltar Daniel Dantas e mais 10 presos da Satiagraha Leia a íntegra da decisão do STF que manda soltar Dantas Você concorda: não há mais intocáveis no País Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas O mais notório foi em novembro de 2006, quando o lobista pediu a lancha do empreiteiro Zuleido Veras - acusado de chefiar uma quadrilha de desvio de recursos públicos, descoberta pela PF - emprestada para que Wagner levasse a ministra Dilma Rousseff a um passeio pela Baía de Todos os Santos. Martins participou do passeio, segundo Wagner - confirmando que ele e Dilma se conheciam, como dizem as gravações telefônicas da PF.