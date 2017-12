Ellen Gracie rebate acusação contra ministro do STF A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, rebateu acusação contra o ministro do STF Gilmar Mendes, publicada no último domingo no jornal Folha de S. Paulo. A reportagem acusou o ministro de atuar em causa própria para alterar a lei de improbidade administrativa, segundo relato de procuradores. A publicação afirma que Mendes seria beneficiado com o fim da punição nas ações de improbidade administrativa, pois é alvo de denúncia por suposto enriquecimento ilícito no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando era procurador-geral da República. Para Ellen Gracie, as acusações da Folha são infundadas, pois o ministro "não deliberou individualmente nos julgamentos", cujos resultados dependem de "amplo debate entre os ministros" do STF. "Mostra-se de fato completamente inverossímil que cinco membros da Suprema Corte se reúnam para desonrar o Direito e julgar contra a Constituição de que são os maiores guardiães", diz a nota. De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa, de 1992, agentes políticos suspeitos de corrupção, enriquecimento ilícito e desvio de dinheiro público não têm direito a foro privilegiado. Por esse motivo, podem ser condenados a pagamento de multa, ressarcimento de valores desviados e perda dos direitos políticos. Se o STF optar pela extinção da lei, ministros, governadores, secretários e prefeitos poderão ser processados apenas pelo crime de responsabilidade, que prevê sanções mais brandas e, em alguns casos, são julgados em assembléias ou câmaras. A decisão se dará em julgamento de uma reclamação do ex-ministro Ronaldo Sardenberg, suspeito de usar com objetivos particulares um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O caso começou a ser julgado há anos, mas o processo parou por pedidos de vista.