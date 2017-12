Ellen Gracie pede que Camara vote projetos do Judiciário A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie, vai hoje à Câmara dos Deputados para uma reunião com o presidente da Casa, Aldo Rebelo, às 11h30. Na pauta do encontro, a prioridade para a votação de projetos que visam a modernizar o Judiciário, como o que trata do processo judicial virtual. Na ocasião, ela entregará a Aldo um documento de apoio à proposta assinado por integrantes do Conselho Nacional da Justiça (CNJ) e representantes da Advocacia Pública da União. Durante o encontro, que deve contar com a participação de membros do CNJ e lideranças partidárias, Ellen Gracie pedirá também prioridade para a aprovação do plano de cargos e salários dos servidores do Poder Judiciário e dos projetos de regulamentação da súmula vinculante e repercussão geral.