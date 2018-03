Elito: País não tem acordo para troca de dados sigilosos O Brasil não tem cooperação com outros países para troca de informações sigilosas, afirmou nesta quarta-feira o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, general José Elito, em depoimento à Comissão de Relações Exteriores do Senado. Elito reafirmou os termos da nota divulgada mais cedo pelo governo, de acordo com a qual a administração federal não autorizou nem tinha conhecimento da suposta espionagem dos Estados Unidos e que eventual participação de cidadão, empresa ou instituição brasileiros em tais atividades é crime.