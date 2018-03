Eliseu Padilha é operado nesta segunda-feira

Brasília - O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, passa por uma intervenção cirúrgica de próstata na tarde desta segunda-feira, 27. A informação foi divulgada pelo Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, onde o procedimento é realizado.

De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, a cirurgia vai acontecer após exames endoscópicos. O médico responsável será o urologista Claudio Telöken. O horário da intervenção não foi informado.

De licença da Casa Civil desde a semana passada, Padilha deve retornar ao ministério na próxima semana, conforme previsão da Pasta. Homem forte do governo, ele se licenciou para a cirurgia após o advogado José Yunes, amigo do presidente Michel Temer, dizer que intermediou o recebimento e a entrega de um "envelope" a Padilha, servindo como "mula involuntária". O pacote foi entregue pelo doleiro Lucio Funaro, um dos envolvidos no esquema investigado pela Operação Lava Jato.