Eliseu Gabriel é reeleito presidente do PSB em SP

"Essa reeleição significa uma responsabilidade enorme para conduzir o processo de sucessão à prefeitura de São Paulo. Tenho uma missão principal de levar adiante as ideias do partido", disse o vereador à Agência Estado, por telefone. "Somos oposição dependendo de cada situação. Não somos contra por princípios, queremos somente que as coisas nos governos sejam bem feitas, ou seja, levamos sempre o nosso ponto de vista", ressaltou.

Segundo ele, a candidata do PSB para concorrer à prefeitura da cidade nas eleições do ano que vem é a deputada federal Luiza Erundina (PSB-SP). "A Erundina é um nome de consenso no partido, claro que outras pessoas podem querer concorrer com ela, mas já é quase certo", declarou Gabriel. "Mas nenhum partido está com uma situação clara de quais pessoas irão nomear candidatos à prefeitura de São Paulo. Daqui a quatro meses nos reuniremos novamente para definirmos o assunto e listarmos também as cidades onde queremos lançar candidatos", completou. Segundo ele, o PSB também está organizando a chapa de vereadores para as eleições.

Além de Eliseu Gabriel, foram eleitos Francisco Gurgel, Noemi Nonato e José Venâncio como vice-presidentes do diretório municipal do PSB. Nonato e Venâncio também foram escolhidos vice-presidentes da executiva municipal.