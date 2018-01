Eletronorte culpa umidade por blecaute O apagão que atingiu ontem 60 cidades do Pará, Maranhão e Tocantins foi provocado por curto circuito no banco de capacitores que alimenta a linha Tucuruí-Vila do Conde. O problema, segundo o diretor das Centrais Elétricas do Norte (Eletronorte), Jorge Palmeira, ocorreu devido à umidade na subestação de Vila do Conde, a 35 km de Belém. O curto circuito provocou um defeito num relé de segurança e, a partir daí, o sistema passou a receber informação errada de sobrecarga. O resultado foi o desligamento automático da linha por diversas vezes. Palmeira afirmou que o problema já foi resolvido e garantiu não haver risco de novo apagão. Ele sugeriu aos consumidores residenciais e industriais que porventura tenham sofrido prejuízos com o blecaute pleitear da Eletronorte o pagamento de indenização. "A Rede Celpa, que é a concessionária local, poderá ressarcir os prejuízos e depois cobrar da Eletronorte", disse o diretor. Hoje pela manhã, depois do sexto blecaute, que durou cerca de 20 minutos, 50 operadores e técnicos da Eletronorte fizeram uma varredura em todos os equipamentos da subestação de Vila do Conde. O defeito que estava provocando o desligamento automático foi consertado. A linha da subestação recebe diariamente a energia de 500 mil volts gerados pela hidrelétrica de Tucuruí e faz a conversão para 230 mil volts. A carga final liberada pela subestação da Eletronorte à Rede Celpa para distribuição aos consumidores e indústrias chega a 69 mil volts. O erro de conversão dessa energia, hipótese levantada por alguns técnicos, não poderia ocorrer, segundo a Eletronorte, porque todo o processo é computadorizado. A Albrás-Alunorte, maior produtora nacional de alumínio primário, informou que as cinco horas em que seus fornos ficaram sem funcionar devido à falta de energia elétrica provocaram um prejuízo de U$$ 350 mil à empresa. Em 1991, um apagão que durou 12 horas provocou prejuízos à população do Pará superiores a R$ 150 milhões.