Eleonora Menicucci assumirá comando da Secretaria de Políticas para Mulheres

BRASÍLIA - A socióloga, professora e pró-reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Eleonora Menicucci de Oliveira, vai substituir a atual ministra Iriny Lopes no comando da Secretaria de Políticas para as Mulheres. O Palácio do Planalto acabou de confirmar o nome de Eleonora para o cargo. Em nota divulgada há pouco, a presidente agradece "a dedicação de Iriny Lopes ao longo desse período" e deseja boa sorte nos futuros projetos da ministra que deixa o cargo.

Dilma deseja ainda sucesso a Eleonora em suas novas funções a frente da secretaria "responsável pelas políticas que têm contribuído para melhorar a vida das brasileiras". Na edição desta segunda-feira, 6, o Estado já apontava a pró-reitora da Unifesp como o nome mais cotado para assumir a pasta.

Ainda não há definição sobre a data da posse da nova ministra. Iriny deixa o governo porque é pré-candidata à prefeitura de Vitória (ES). Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência:

Nota à imprensa

A ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, deputada Iriny Lopes, está deixando o cargo depois de dar relevante contribuição ao Governo. Ela será substituída na pasta pela socióloga e professora Eleonora Menicucci de Oliveira.

A presidenta da República, Dilma Rousseff, agradece a dedicação de Iriny Lopes ao longo desse período e lhe deseja boa sorte em seus futuros projetos. A presidenta deseja ainda sucesso a Eleonora em suas novas funções à frente da Secretaria responsável por políticas que têm contribuído para melhorar a vida das brasileiras.

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República