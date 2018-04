Eleitores voltam às urnas em quatro cidades de Alagoas

No início da noite, três municípios já conheciam seus novos prefeitos eleitos durante o processo eleitoral suplementar. O candidato Márcio Lyra, conhecido como Dudui (PP), é o novo prefeito de São José da Laje. Ele venceu com 5.472 votos, contra 5.110 votos do candidato Marcos do Hospital (PTB).

No município de Porto de Pedras, o candidato Amaro Guimarães da Rocha Júnior, conhecido como ''Boi Lambão'' (PTB), apoiado pelo ex-prefeito Rogério Farias (PTB), venceu, com diferença de 58 votos, o candidato Ednaldo Almeida(PDT).

Já em Estrela de Alagoas, o candidato José Almerino (PP), apoiado pela ex-prefeita Ângela Garrote, foi o vitorioso. Em Porto Real do Colégio, até as 19 horas, a apuração continuava.

As eleições suplementares foram autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pedido do TRE de Alagoas, que indeferiu os candidatos vitoriosos nas eleições de outubro de 2008. Os candidatos cassados foram acusados de improbidade administrativa, fraude eleitoral, compra de voto e abuso do poder econômico.

Cerca de 500 homens da Polícia Militar de Alagoas, além de policiais civis e federais, trabalharam na segurança das eleições, que foram fiscalizadas também por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL). Foram registradas prisões de cabos eleitorais tentando comprar votos e transportar ilegalmente eleitores.