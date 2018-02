Eleitores de cinco cidades voltam às urnas domingo

Na cidade do litoral, o prefeito eleito Adriano César Dias (PSDB) perdeu o mandato por responder a processo administrativo. Três candidatos concorrem ao posto: Cláudia Terezinha Oliveira Rosa (PSD), Pedro Ferreira Dias, o Pedrinho (PV) e Robson da Silva Leonel (PT). Em General Salgado, o eleito David Martins Rodrigues (DEM) foi impugnado com base na ficha limpa. Quatro candidatos - Adriano Eugênio Barbosa (PSDB), Emanuel Ribeiro Dezidério (PRB), Leandro Rogério de Oliveira (PR) e Luciana Dias Rodrigues (PPS) - estão na disputa.

Em Primavera, no sertão de Pernambuco, o prefeito eleito Rômulo César Peixoto (PRTB) perdeu o cargo por compra de votos e o segundo colocado, Jadeíldo Gouveia (PR), chegou a assumir, mas foi enquadrado na ficha limpa. Os 10.238 eleitores escolherão entre quatro candidatos: Fernando Dentista (PDT), Tânia de Souza Barros, a Dra. Tânia (PSC), Jadeíldo Gouveia da Silva (PR) e Severina Peixoto, a Naza Pão com Ovo (PRTB). Em Santa Maria da Boa Vista, também em Pernambuco, os candidatos Antônio Pereira de Souza (PV), Eliane da Costa Gomes (PSL), Jetro do Nascimento Gomes (PSB) e Paulo Jorge da Silva Pontes (PRP) disputam votos de 27.274 eleitores. O eleito Jetro Gomes (PSB) é acusado de abuso do poder econômico e político.

Os 11.498 eleitores de Simões, no Piauí, escolhem entre Maria Adelaide Moura de Carvalho (PRTB) e Francisco Donizete Pereira (DEM), já que o eleito Edilberto Abdias de Carvalho foi barrado por tentar um terceiro mandato. Este ano, já ocorreram novas eleições em 27 cidades de 11 Estados. Em mais 13 municípios há eleições marcadas para os meses de julho e agosto. Os prefeitos cassados que deram causa às novas eleições terão de arcar com as despesas eleitorais, conforme decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).