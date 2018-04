Eleitores de 7 cidades brasileiras voltam às urnas hoje Mais de 76 mil eleitores de sete municípios brasileiros voltam às urnas hoje para escolher prefeito e vice-prefeito para o quadriênio 2009-2012. As eleições suplementares nessas cidades foram marcadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, depois que os candidatos vitoriosos em todos esses locais tiveram seus registros negados em definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O pleito ocorre nos municípios de Amarante do Maranhão, Bacabeira, Centro Novo do Maranhão e Vila Nova dos Martírios - no Maranhão; Braço do Norte, em Santa Catarina; Amajari, em Roraima e Patu, no Rio Grande do Norte. O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o envio de força federal para as cidades maranhenses de Centro Novo do Maranhão e Amarante do Maranhão. Em todos os casos, os candidatos eleitos obtiveram mais de 50% dos votos válidos nos respectivos pleitos, mas tiveram seus registros de candidaturas negados em definitivo pela Justiça Eleitoral. O eleitor deve levar o seu título eleitoral ou um documento de identificação com foto (carteiras de identidade, de trabalho, nacional de habilitação etc.), segundo informações divulgadas no site do TSE.