Eleitores de 4 cidades do AL voltam às urnas no domingo

De acordo com o presidente em exercício do TRE de Alagoas, desembargador Orlando Manso, a Justiça Eleitoral mobilizou juízes, promotores eleitorais, mesários e funcionários do Tribunal para trabalhar nas eleições de domingo nesses municípios. Ao todo, o TRE vai utilizar 200 urnas. São 135 secções espalhadas nos quatro municípios, em 31 locais de votação. O Tribunal vai disponibilizar 30 funcionários para trabalharem no pleito e serão convocados 540 mesários. Os eleitores votarão apenas para prefeito e vice-prefeito de cada cidade.

Em Porto Real de Colégio, às margens do Rio São Francisco e na divisa com o Estado de Sergipe, dois candidatos - Eval de Oliveira (PCdoB) e Maria Rita Bomfim (PTB) - disputam a prefeitura do município, que fica a 183 quilômetros de Maceió e tem quase 18 mil habitantes. Os eleitores do município do baixo São Francisco voltarão às urnas porque o TRE indeferiu a candidatura do prefeito reeleito, José Reis do Nascimento (PSDB), acusado de atos de improbidade administrativa.

No município de Estrela de Alagoas, que fica a 155 quilômetros de Maceió, serão 32 seções eleitorais, distribuídas em oito locais de votação. O município conta com pouco mais de 12 mil eleitores, que voltam às urnas porque a prefeita reeleita Ângela Garrote (PP) teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral, acusada de fraude eleitoral e de disputar um terceiro mandato. Na cidade, dois candidatos disputam a prefeitura: Francisco José Sobrinho (PMDB), Chico Fausto, e José Almerino da Silva (PP).

Na cidade de Porto de Pedras, no Litoral Norte do Estado e a 130 quilômetros da capital, dois candidatos disputam à preferência dos eleitores: Amaro Guimarães da Rocha Júnior (PTB), o "Boi Lambão", e Ednaldo Costa (PDT), que é ex-prefeito do município. Ednaldo foi o segundo colocado no pleito de outubro de 2008, mas como não conseguiu metade dos votos válidos não foi considerado eleito, com a impugnação da candidatura de Rogério Farias (PTB), acusado de compra de voto e de disputar um quarto mandato consecutivo.

Em São José da Laje, a 106 quilômetros de Maceió, 15 mil eleitores deverão participar das eleições suplementares. Dois candidatos disputam a prefeitura do município, que fica na Zona da Mata alagoana: Márcio Lyra (PP), o Dudui, contra Marcos José de Andrade (PTB), o Marcos do Hospital. O município terá eleições suplementares porque o prefeito reeleito em outubro de 2008, Paulo Roberto Pereira (PTB), o Neno, teve a candidatura impugnada, acusado de abuso de poder econômico e compra de votos.