Eleitores de 2 cidades voltam às urnas Eleitores de dois municípios voltaram ontem às urnas para escolher seus prefeitos: Japurá, no Amazonas, e São José do Sabugi, na Paraíba. A nova eleição em Japurá foi marcada porque o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anulou o resultado da disputa de 5 de outubro. O vencedor foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral. Em São José do Sabugi, o candidato a prefeito mais votado também teve seu registro negado. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 6 mil eleitores iriam às urnas nessas duas cidades.