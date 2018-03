Eleitores de 10 cidades de 5 Estados voltam às urnas neste domingo

Eleitores de dez cidades em cinco Estados voltam às urnas no domingo, 7, para eleger novos prefeitos. Os eleitos em outubro foram cassados ou tiveram o registro indeferido pela Justiça Eleitoral. A legislação prevê nova eleição quando o candidato impugnado obteve mais de 50% dos votos válidos, como aconteceu nesses casos.

Ao todo, 121.310 eleitores serão obrigados a votar outra vez. Em Goiás, haverá eleições em São Domingos (7.660 eleitores), Nazário (7.140) e Flores de Goiás (6.736). Em Mato Grosso, o novo pleito ocorre em Juara (23.839 eleitores) e Glória D''Oeste (2.492). Os 30.318 eleitores de Brejo da Madre de Deus também voltam às urnas em Pernambuco.

No Rio Grande do Sul, está marcada nova eleição em São José do Ouro, com 5.891 eleitores. Em Mato Grosso do Sul, Figueirão (2.471 eleitores), Jardim (17.849) e Bela Vista (16.738) elegem novos prefeitos. Caracol (MS) e Crissiumal (RS) também tinham eleições marcadas para domingo, mas os pleitos foram suspensos pela Justiça Eleitoral.

Desde o início de 2013, 32 municípios em 13 Estados fizeram novas eleições. Há outras nove cidades com pleitos marcados para o segundo semestre. Na maior parte dos casos, os eleitos infringiram a Lei Eleitoral ou foram barracos pela Lei da Ficha Limpa. A Justiça move ações para cobrar dos prefeitos cassados o custo das novas eleições.