Eleitorado paulista cresce 2% em 1 ano Nos últimos 12 meses, o número de eleitores inscritos no Estado de São Paulo subiu de 28.553.481 para 29.130.821. Desde dezembro de 2007 houve inclusão de 577.340 novos eleitores no cadastro eleitoral. Esse número representa aumento de 2% no eleitorado paulista. O acréscimo foi maior que o ocorrido nos 12 meses anteriores, quando o cadastro aumentou 1,86%. Na distribuição do eleitorado, 51,99% são mulheres (15.145.208) e 47,78% são homens (13.918.807). Há ainda 66.806 inscritos que não informaram o sexo (0,23%). O total de São Paulo representa 22,33% dos 130.456.808 eleitores brasileiros.