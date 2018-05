Eleitorado mostra desejo de mudança, diz CNT/MDA

Segundo o levantamento feito em abril, 30,7% dos entrevistados estão pouco interessados na eleição presidencial e 27,5% disseram não ter nenhum interesse no assunto. Dos ouvidos, 27,1% responderam que seu interesse em eleição é médio e 14,1% afirmaram que estão muito interessados no assunto.

Os pesquisadores perguntaram também se os eleitores consideram as redes sociais importantes para a definição do voto. Para 42,9% dos que disseram utilizar as redes sociais, elas são instrumentos importantes para auxiliar na escolha dos candidatos. No entanto, 54,8% consideraram que elas não são relevantes.

Entre os veículos de comunicação, a TV é considerada um importante formador de opinião para 83% dos entrevistados. A internet vem em segundo, com 35,7%, os jornais impressos aparecem em terceiro (24,6%) e o rádio, em quarto (18,7%).

Na pesquisa da CNT, realizada em parceria com o instituto MDA, foram entrevistadas 2.002 pessoas, entre os dias 21 e 25 de abril de 2014. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no dia 23 de abril deste ano, como Pesquisa Eleitoral - BR-00086/2014.