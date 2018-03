Eleitor que não votou já pode regularizar situação

Pedro da Rocha, do Estadão.com.br

A partir desta segunda, eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas três últimas eleições podem regularizar sua situação. Eles têm até o dia 14 de abril para comparecer ao cartório eleitoral mais próximo. Levantamento da Justiça Eleitoral revela que 1.472.834 eleitores brasileiros estão nesta situação e podem ter o título cancelado, se não efetuaram a regularização.

Está disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na internet, na opção "Serviços ao eleitor", consulta para verificar se o seu documento está sujeito a cancelamento.

Se um eleitor deixou de votar no primeiro e no segundo turno de uma mesma eleição, já serão contadas duas eleições. Além disso, serão contadas faltas às eleições municipais, eleições suplementares e referendos.

Maior colégio eleitoral do Brasil, o Estado de São Paulo registra o maior número de eleitores que poderão ter o título cancelado, um total de 350.816. Em seguida aparece o Rio de Janeiro, com 140.339 eleitores, e Minas Gerais, com 131.098.

Quem não regularizar a situação do título eleitoral a tempo de evitar o cancelamento do registro, poderá ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público e obter certos tipos de empréstimos e inscrição.