Eleitor protesta contra políticos em portal da Câmara

Até as 19 horas desta quarta-feira, no primeiro dia de funcionamento, 59 pessoas já tinham manifestado sua posição em mais de 206 mensagens, muitas com ataques ao Congresso e sugestões que passam longe do debate pretendido pelo grupo de trabalho.

"Redução de pelo menos 80% dos salários dos políticos brasileiros", propôs um dos eleitores. "Corte extremo nos benefícios abusivos dos políticos", afirmou outro. "Redução do número de deputados federais para 10", sugeriu um terceiro.

Em uma sessão de enquete da página, aparecem como temas mais votados a possibilidade de apresentação de propostas de emendas à Constituição por meio de iniciativa popular, a simplificação da apresentação deste tipo de projeto, o fim de regalias como cota parlamentar e o afastamento do cargo para pessoas sob investigação por crime de improbidade e corrupção. Temas como financiamento igualitário para os candidatos e assembleia constituinte para a reforma política apareciam entre os menos votados.

Na apresentação do site, o deputado Cândido Vaccarezza ressaltou que não vai basear os trabalhos em ideias que já deram errado no passado. O coordenador do grupo da Câmara que debaterá a reforma política afirmou que os deputados vão ouvir as propostas da sociedade e anunciou que consultará as presidências da Câmara e do Senado para "acelerar" o processo no Congresso "sem comprometer a qualidade da proposta".

O lançamento do portal é uma tentativa de aproximar a sociedade do debate. Para participar, o eleitor terá de se cadastrar.