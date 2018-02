Eleitor critica Haddad por aliança com Maluf

O candidato do PT à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, foi criticado pessoalmente por um eleitor, na manhã desta quarta-feira em uma caminhada de campanha na zona Sul de São Paulo, por causa da aliança com o deputado Paulo Maluf (PP). O ex-ministro participava do evento eleitoral ao lado da vice, Nádia Campeão (PC do B), e de vereadores. Ele se apresentava ao eleitor e pedia voto quando ouviu a crítica.

"Sai fora desse cara", esbravejou o lojista Marcelo Silva. Constrangido, Haddad logo se desvencilhou do eleitor, e comentou: "é que fixam nas pessoas, né?".

Aos jornalistas, Silva afirmou que deixou de ser petista quando a aliança com o PP foi anunciada. "Eu era (petista) até quando fiquei sabendo que ele ia se coligar com o Maluf. A população de São Paulo não é enganada mais. Maluf não rola. Ninguém vai votar nele (Haddad) por causa disso aí."

Em entrevista coletiva, o candidato minimizou a crítica. "Com quantas pessoas eu falei? Mais de 100. Seguramente mais de 100. Você vai encontrar todo tipo de opinião e muita desinformação. Tem gente que não sabe que o PP está na base do governo Dilma desde 2004".

Segundo Haddad, apenas a imprensa é quem lhe cobra pela presença de Maluf na chapa. "Só vocês (jornalistas) que pedem essa explicação. Sinceramente", sustentou. "Há uma expectativa de forçar um debate. O que importa é que temos uma base aliada ao governo Dilma que está sendo trazida para São Paulo."