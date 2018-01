Eleito líder do PR, Garotinho quer o partido na base

"Vi que é o desejo da bancada ir para a base do governo. Vou me despir de qualquer vaidade e projeto pessoal para ir para o governo, mas não hesitarei se tivermos que ser oposição", afirmou. "Nosso partido pode crescer de mãos dadas com o governo ou fora dele. O que não podemos é ir para lugar nenhum", discursou.

Na mesma reunião, a bancada escolheu o deputado Maurício Quintella Lessa (AL) para ocupar a vaga que o partido tem direito na Mesa Diretora da Casa, derrotando o deputado Inocêncio Oliveira (PE). Pelos acertos preliminares, o cargo deverá ser a Terceira ou a Quarta Secretaria.

Denúncias de irregularidades, em 2011, levaram à saída do ministro Alfredo Nascimento (PR) da pasta dos Transportes. O atual ministro Paulo Sérgio Passos é filiado ao PR, mas não é indicação do partido. Sem poder indicar um nome para o ministério, a bancada se afastou do governo Dilma.