Eleito em Santo André pede apoio do presidente Médico ginecologista da rede pública municipal há 16 anos, com um currículo de 9 mil partos, vereador em primeiro mandato, eleito em 2004 com a maior votação da cidade (10.019 votos), o prefeito eleito de Santo André, Aidan Ravin (PTB), conseguiu, com seus 214.810 votos, um feito que nem o mais ferrenho opositor petista no município acreditava 10 dias atrás: acabar com o reinado de 12 anos do Partido dos Trabalhadores. Vencedor a partir de uma onda anti-PT, ele não tripudia sobre os adversários, porém, e disse ontem que espera governar com apoio do governador José Serra (PSDB) e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Hoje mesmo me ligou nosso presidente nacional (do PTB, Roberto Jefferson) e disse que as portas estão abertas para o diálogo com o presidente Lula, e eu só não vou a Brasília já nesta semana porque vou tirar os próximos dias para ficar com a família", disse Aidan. Segundo Aidan, no primeiro turno os gastos de campanha somaram R$ 90 mil. "O segundo turno não fechamos, mas não deve ter passado de R$ 180 mil."