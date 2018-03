'Eleições, 'tô' fora', diz presidente Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não está preocupado com as negociações da Rodada Doha - articuladas pelo ministro das Relações Exteriores Celso Amorim -, em Genebra, na Suíça, e que não comenta eleições municipais. "Eleições, ''tô'' fora", disse hoje o presidente, ao chegar ao Palácio do Itamaraty, para o almoço oferecido pelo governo brasileiro ao primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, Patrick Manning. Em discurso de brinde a Manning, Lula destacou a importância do acordo de cooperação energética assinado entre os dois países. Segundo ele, o compromisso vai facilitar a importação, pelo Brasil, de gás natural liquefeito de Trinidad e Tobago. Os dois países assinaram também acordo na área serviços aéreos para facilitar o transporte de passageiros e o compromisso para evitar a bitributação nas importações. O único assunto que o presidente quis comentar, ao chegar ao Itamaraty, foi o desempenho do Corinthians, no jogo de ontem, contra o Ceará, em Fortaleza, que terminou com um empate de 2 a 2. "Tenho medo que cada jogador que faz dois gols, como Dentinho fez ontem, já seja comprado pelo Barcelona ou pelo Real Madri", afirmou o presidente, referindo-se ao atacante do Corinthians, considerado o maior goleador da equipe na temporada.