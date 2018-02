Eleições nos Estados: Serra e Dilma têm problemas com palanques

Os pré-candidatos à Presidência José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) estão enfrentando problemas nos Estados para montar os palanques. Em vários deles, os presidenciáveis terão palanques divididos e campanhas pouco empenhadas.

No Ceará, Dilma subirá no palanque do governador Cid Gomes (PSB), candidato a reeleição. Mas deverá ter uma campanha com pouco empenho. Apesar de magoado com a forma que o irmão dele, o deputado Ciro Gomes, foi deixado de fora da disputa presidencial, assessores próximos dizem que Cid vai seguir a orientação do PSB nacional e, mesmo sem muita empolgação, pedirá votos para a ex-ministra da Casa Civil.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Pará, há dois palanques para Dilma. Por outro lado, o PSDB enfrenta divisão. No Mato Grosso, os dois candidatos também podem ter de dividir suas atenções.