Eleições líbias têm protestos e lágrimas de alegria

Porém, na cidade de Benghazi, no leste do país, berço da insurreição no ano passado e que agora busca maior autonomia ante o governo interino, manifestantes invadiram locais de votação e queimaram centenas de cédulas eleitorais.

Os líbios selecionam uma assembleia de 200 membros que vai eleger o primeiro-ministro e seu gabinete, antes de preparar o terreno para as eleições parlamentares do ano que vem, sob uma nova constituição.

Candidatos com agendas islâmicas são maioria entre os mais de 3.700 aspirantes, sugerindo que a Líbia será o próximo país da Primavera Árabe -após Egito e Tunísia- a ver partidos religiosos garantindo controle sobre o poder.

Em Benghazi, testemunhas disseram que os manifestantes invadiram um local de votação logo após o início das eleições e queimaram publicamente centenas de cédulas na tentativa de minar a credibilidade da eleição.

Um delegado da comissão eleitoral disse que dois outros locais de votação em Benghazi também tiveram suas caixas de cédulas saqueadas.

