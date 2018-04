Eleições em 7 municípios terminam sem incidentes Sete municípios realizaram hoje novas eleições para escolher seus prefeitos. Os 69.471 eleitores de quatro cidades do Maranhão, de Roraima, do Rio Grande do Norte e de Santa Catarina voltaram às urnas depois de a Justiça Eleitoral ter cassado os candidatos eleitos em outubro de 2008. Não houve incidentes em nenhuma das cidades. Quinze municípios ainda continuam sem prefeito, entre eles Londrina, no Paraná, e Santarém, no Pará. Em Bacabeira, no Maranhão, foi eleito José Venâncio Corrêa Filho (DEM), com 83,91% dos votos válidos. Nos outros três municípios - Amarante do Maranhão, Centro Novo do Maranhão e Vila Nova dos Martírios -, o governo federal enviou tropas do Exército para garantir a segurança das eleições. Até as 19h30 ainda não havia sido divulgado o resultado das eleições nessas três cidades. Em Patu, no Rio Grande do Norte, Evilásia Gildênia de Oliveira (PSB), venceu a eleição com 52,14% dos votos válidos. A 173 quilômetros de Florianópolis, a cidade de Braço Norte (SC) elegeu Evanisio Uliano (PP) para comandar a prefeitura. Uliano conquistou 51,71% dos votos válidos. Em Amajari (RR), a apuração estava prevista para começar às 19 horas. As urnas da cidade, que fica a 158 quilômetros de Boa Vista, seriam levadas para a capital Boa Vista, onde ocorreria a contagem de votos. Amajari tem 4.121 eleitores. A previsão era que o resultado só saísse por volta das 22 horas. A Justiça Eleitoral anulou as eleições de outubro do ano passado realizadas em 32 municípios. Em todas as cidades, os prefeitos eleitos foram cassados pela Justiça Eleitoral. Agora, com as eleições de ontem, 17 cidades escolheram seus novos prefeitos. Faltam, portanto, 15 municípios realizarem outras eleições.