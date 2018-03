Eleição tem Obama, BinLaden e Maradona na disputa Os candidatos de nomes bizarros marcarão presença, mais uma vez, nessas eleições. No cardápio do maior colégio eleitoral do País - São Paulo - o que não falta é variedade. Há nomes de frutas, peixes, carnes, presidente e terrorista. Obama Brasil (PTB), BinLaden (PTN) e Maradona do Brasil (PTB) são alguns dos concorrentes. A maioria vale-se de apelidos para tentar fazer valer a estratégia testada com sucesso no mercado publicitário, a marca que gruda na cabeça do consumidor, com o objetivo de obter dividendos nas urnas.